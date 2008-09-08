Tesla'nın rüyası gerçek oluyor

Dizüstünde kablosuz şarj devri



Elektromanyetik tehlike

Intel, geleceğin iş ve internet dünyasına "yön verecek" yenilikçi teknolojileri ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu'nda (IDF) tanıttı. Tanıtılan teknolojiler arasında elektrikle ilgili çalışmalarıyla tanınan Sırp bilim insanı Nikola Tesla'nın kablosuz enerji nakli fikrini hayata geçiren projeler de bulunuyor.Intel'den yapılan açıklamada, forumda, "ultra" taşınabilir dizüstü işlemciler, Yahoo ile ortaklaşa geliştirilen televizyondan internet, Eylül ayında piyasaya sürülecek yeni işlemciler ve elektriğin kablolara gerek kalmadan iletilmesi üzerine geliştirilen projenin tanıtıldığı bildirildi.Açıklamada, internetin, Yahoo ve Intel işbirliğiyle televizyon ekranlarına taşındığı "Widget Channel" projesinin, izleyicilerin televizyon programlarını tamamlayacak web tabanlı uygulamalarla etkileşime girmelerini ve seyretmelerini sağlayacağı kaydedildi.Intel'in, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar veya şarja ihtiyaç duyan benzer tarzdaki cihazların elektrik prizine ihtiyaç duymadan şarj olabilmesine imkan tanıyan projeyi de hala geliştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Yeni teknoloji, aynı frekansta rezonansa giren elektrik bobinlerinin belirli bir mesafeden birbirine enerjiyi aktarabilmesi prensibini kullanıyor. Intel araştırmacılarının IDF'de sergilediği düzenekte, bir metre uzaktaki enerji kaynağından 60 watt'lık bir ampulü yakacak kadar enerjinin aktarımı başarıyla tamamlandı. İlk başta sahip olunan enerjinin yüzde 75'i de kaybedilmeden tutulabildi" denildi.IDF'nin açılışında konuşan Intel Yönetim Kurulu Başkanı Craig Barrett, teknolojiyi sağlık, eğitim, ekonomi ve çevreye ilişkin zorluklara karşı kullanabileceklerini belirterek, "Hiçbir ulus veya şahıs bu sorunlardan etkilenmemiş olamaz" ifadesini kullandı.Barrett, Intel'in eğitim, sağlık, ekonomi ve çevreye ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla teknolojiyi kullanan yenilikçi fikirler için 4 adet 100 bin dolarlık ödül vereceğini de bildirdi.Sırp asıllı fizikçi, mucit, makine mühendisi ve elektrik mühendisi. 19. ve 20. yüzyılın en ilginç mucitlerinden birisidir. Papaz olması için babasının zorlamasına karşı çıkarak, genç Tesla, mühendislik mesleğinde ısrar etti. Anadili olan Sırpça ve ailece bildikleri Almancaya ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyancayı da öğrendi.Amerika'da Edison'la birlikte çalışan Tesla burada elektrik enerjisi üzerinde geliştirdiği teorileriyle dikkat çekti. Yüksek gerilim ve yüksek frekanslı elektrik iletimi konusundaki araştırmalarıyla ününü pekiştirdi.Ömrü boyunca 800 icadın patentini aldı. Mucitlikte gösterdiği başarıyı icatlarını paraya çevirmede gösteremeyen Tesla 1943'te neredeyse meteliksiz öldü. Arkasında içeriği halen günışığına çıkmamış, ABD Hükümeti'nce el konan tonlarca not defteri bıraktı.