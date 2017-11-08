Tesla'nın kamyon, tır grubu için üreteceği Tesla Semi'nin tanıtım tarihi belli oldu

Tesla, tamamen elektrikli olacak ve Tesla Semi adını verdiği kamyon - tır sınıfı aracını gelecek hafta tanıtacak. 16 Kasım'da gerçekleşecek lansman öncesinde yeni görüntüler geldi.

26 Ekim'de planlanan ancak Model 3'ün üretimindeki sorunlardan dolayı 16 Kasım'a ertelenen tanıtıma davetlilere gönderilen resimlerde Tesla Semi hakkında gerek yandan gerekse de önden biraz daha fikir sahibi olmak mümkün.

Yeni paylaşımda LED ışıklandırma ve Amerikan klasiği taşıyan tasarım yapısı net bir şekilde görülüyor.

Herhangi bir sızma olmaması için şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk’ın duyurusundan beridir Tesla Semi görüntüleri sır gibi saklanmaktaydı.

Sürüş menzili meselesi

Elon Musk'ın twitter hesabında önceden Tesla Truck ismiyle paylaştığı bilgileri Tesla Semi olarak paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Önceden gerçek dışı ve canavar olarak tanımladığı Tesla Semi için Elon Musk, "ağır hizmete uygun, uzun menzilli" olarak tanımladı ve en yüksek ağırlık kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Elektrikli otomotiv sanayinin en büyük soru işaretlerinden biri olan sürüş menzili konusunda da iddialı bir yorumda bulunuldu.

Tesla Semi için daha önce 350 ila 500 kilometre arasında olacağı düşünülüyordu ancak yapılan açıklamada özelliklerin şu ana dek çıkan haberlerde belirtilenlerden çok daha iyi olacağı vurgulandı. Herhangi bir dizel modeli rahatlıkla alt edebileceğine dikkat çekildi.