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Dünya
BBC Türkçe

Tesla'nın dev pili 1000 km ötede arıza yapan kömür santralın boşluğunu doldurdu

Tesla'nın Avustralya'da inşa ettiği dünyanın en büyük lityum iyon pili, 1.000 kilometre uzakta arızalanan bir kömür santralının boşluğunu doldurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Tesla'nın Avustralya'da inşa ettiği dünyanın en büyük lityum iyon pili, bin kilometre uzakta arızalanan bir kömür santralının boşluğunu doldurdu.

Avustralyalı Renew Economy sitesinin haberine göre Loy Yang kömür santralı 14 Aralık günü arızalanınca enerji üretimi 560 MW azaldı. Akımda ansızın gerçekleşen düşüş, elektrik şebekesindeki frekansın 50 Hz'den 49,8 Hz'e düşmesine yol açtı.

Bu acil durum nedeniyle Tesla'nın Powerpack adlı sistemi devreye sokuldu.

Bölgeye 1.000 kilometre uzaktan 7 MW enerji gönderen 100 MW kapasiteli Powerpack, frekansın tekrardan 50 Hz'e çıkmasını sağladı.

Mashable sitesine konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis, Hornsdale Rüzgar Çiftliği'ne bağlı bulunan Powerpack'in gerekli durumlarda 0,14 saniye içinde elektrik şebekesine 100 MW enerji sağlayabildiğini, bunun diğer elektrik santrallarına kıyasla çok hızlı olduğunu söyledi.

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