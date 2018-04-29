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BBC Türkçe

Tesla'nın Avustralya'daki 'mega pili' çalıştırıldı

Dünyanın en büyük lityum-iyon pili, Güney Avustralya'daki elektrik şebekesine elektrik dağıtmaya başladı. Tesla'nın kurucularından olan Elon Musk, pilin inşasını 100 gün içinde tamamlama sözü vermişti. Pil, yenilenebilir enerjinin depolanması sorununun çö

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en büyük lityum-iyon pili, Güney Avustralya'daki elektrik şebekesine elektrik dağıtmaya başladı. Tesla terafından inşa edilen 100 megavatlık pil, resmi olarak Cuma günü aktive edildi.

Bölgede havanın çok sıcak olmasından ötürü pil Perşembe günü de çalıştırılarak bir miktar enerji ihtiyacını karşılamıştı.

Güney Avustralya'da özellikle yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla ciddi elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Fransız enerji şirketi Neoen'in işlettiği bir rüzgar enerji santraline bağlı olan pil, Jamestown'da bulunuyor.

Pil olası bir elektrik kesintisi durumunda tek başına 30 bin hanenin bir saatlik elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor, ancak daha çok mevcut elektrik kaynaklarını desteklemek ve dengelemek için kullanılacak.

Güney Avustralya eyaleti Başbakanı Jay Weatherill, Temmuz ayında yaptığı açıklamada "Bu pil yenilenebilir enerjinin depolanma şeklini tamamen değiştirecek. Aynı zamanda Güney Avustralya'daki elektrik şebekesini dengeleyerek fiyatları düşürecek" demişti.

Tesla'nın inşa ettiği dev pilin hikayesi, Avustralyalı teknoloji girişimcisi Mike Cannon-Brookes'un Twitter üzerinden Tesla'nın kurucularından Elon Musk'a meydan okumasıyla başlamıştı.

Cannon-Brookes, Mart ayında Musk'a Güney Avustralya'nın elektrik sorununu gerçekten çözmeyi isteyip istemediğini sordu.

Musk ise projenin onaylanma tarihinden itibaren 100 gün içinde pili inşa edip, yaz başlamadan çalışır hale getirme sözü verdi. Hatta Musk, pil bu süre içinde bitmezse Avustralya'dan para almayacaklarını söyledi.

Projeye onay 30 Eylül'de çıktı. Tesla pilin inşasını yaklaşık 60 günde tamamladı.

Musk inşa ettikleri pilin, en yakın rakibinden üç kat daha güçlü olduğunu belirtti.

Güney Avustralya elektriğini rüzgar enerjisi ve kömürle çalışan santrallerden sağlıyor. Mevcut elektrik şebekesi, özellikle çok sıcak geçen yaz aylarında talebi karşılamakta zorlanıyor.

Elektrikli araba üreticisi Tesla, pil üretiminde de ciddi yatırımlar yapıyor.

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