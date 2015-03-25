Tesla’dan kendi kendine giden otomobil

Son yılların popüler konusu olan otonom araçlara yeni bir marka daha yatırım yapıyor. ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Model S otomobiline otonom sürüş özelliği geleceği açıklandı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, konuyla ilgili açıklama firmanın CEO’su Elon Musk’tan geldi. Musk, yaz aylarında Tesla otomobillerine kendi kendine sürüş özelliğini ekleyebileceklerini açıkladı. Yeni özellik geldiğinde Tesla Model S araçları otoyollarda kendi kendine gidebilecek. Araçların yoğun trafikte ve şehir içinde şimdilik kullanılamayacağı düşünülüyor.

Musk, firmanın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Otomatik Pilot özelliği ile beraber kullanılması beklenen yeni fonksiyonun detayları konusunda bilgi vermedi. Ancak otonom araçlar konusunda henüz oturmuş, ABD çapında bir regülasyon bulunmuyor. Bu araçların trafikteki hareketlerinden kimin sorumlu olacağı konusu da net değil.

Musk’ın açıklamalarına göre Otomatik Pilot özelliği, otomobili akıllı telefon ve benzeri cihazlardan kontrol etmek ve park etmek için de kullanılacak. Ancak bu fonksiyon şimdilik sadece özel mülklerde ve trafiğe kapalı alanlarda kullanılabilecek.