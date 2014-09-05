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Ekonomi
Deutsche Welle

Tesla'dan elektrikli otomobilde dev yatırım

ABD'nin elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük batarya fabrikasını kuracağı yeri belirledi. Batarya fabrikası üretime geçtiğinde elektrikli otomobillerin maliyetini büyük ölçüde düşürecek.

05 Eylül 2014 16:12


Tesla'nın dev yatırımını bölgeye çekmek için Kaliforniya, Teksas, Arizona ve New Mexico eyaletleri çaba harcamıştı. Aradan sıyrılan, gözlemcilerin fazla şans vermediği Nevada oldu.

2,7 milyon nüfuslu Nevada eyaletinin valisi Brian Sandoval, Tesla markalı elektrikli araçlar için lityum iyon bataryaları üretecek ve "Gigafactory" adı verilen fabrikanın eyalette kurulacağını açıkladı.

Sandoval, yatırım nedeniyle önümüzdeki 20 yıl içinde eyalete 100 milyar dolardan fazla sermaye akışı olacağını söyledi. Tesla'nın Japon Panasonic grubuyla birlikte kuracağı batarya üretim tesisinde 6 bin 500 kişinin doğrudan istihdamı sağlanacak. Fabrikaya hizmet veren atölye ve diğer işletmelerin de 16 bin kişiye iş sunması bekleniyor. Fabrikanın maliyetinin 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dev batarya fabrikasıyla elektrikli otomobillerin ücretini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Musk, temmuz ayında yaptığı açıklamada, fabrikanın maliyetinin yüzde 40-50'lik kısmının Tesla, yüzde 30-40'lık kısmının ise Panasonic tarafından karşılanacağını söylemişti. Nevada eyaleti ve bazı yatırımcılar da katkı sağlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDTeslaKaliforniya Teksas ArizonaNew MexicoNevadaBrian Sandoval TeslaJapon PanasonicMuskPanasonicDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/dpaNH/BS

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