Tesla, yılın 3. çeyreğinde satış rekoru kırdı

Tesla, 2021’in üçüncü çeyreği için üretim ve teslimat sayılarını açıkladı. Tesla, son üç ayda 237 bin 823 araç üretip ve 241 bin 300 araç satarak rekor kırdı.

Tesla tarafından ”Üçüncü çeyrekte yaklaşık 238.000 araç ürettik ve 240.000'den fazla aracın teslimatını gerçekleştirdik." şeklinde açıklama yapıldı. Ayrıca yetkililer bu süreçte küresel tedarikte yaşanan sorunlardan kaynaklanan aksamaları sabırla karşılayan müşterilerine teşekkür etti.

Tesla’nın açıklamasında belirtildiği gibi şirket kontrolü dışında gelişen birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Yılın başından bu yana dünyadaki tüm otomobil üreticileri gibi, birçok aracın üretiminin durdurulmasına sebep olan yarı iletken çip kriziyle mücadele etti.

şirket bu sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandırmış ve yarı iletken çip araştırma/geliştirme çalışmaları için 52 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Tüm otomobil üreticilerini etkileyen çip krizine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde de üretimini büyütmeyi başardı.