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Ekonomi
Deutsche Welle

Tesla yeni gözdesini tanıttı

Tesla'nın yeni gözdesi elektrikli otomobil Model 3, 2017 yılı sonunda piyasaya sürülecek. ilk 24 saat içinde 135 bini aşan ön siparişler şirketin yüzünü güldürüyor.

01 Nisan 2016 15:54


Tesla merakla beklenen elektrikli otomobili Model 3'ü tanıttı. Tanıtımın iki aşamada gerçekleşeceğini duyuran şirketin CEO'su Elon Musk, Model 3'ün ‘Çok Gizli Tesla Motors Ana Planı'nın son parçası olduğunu vurguladı.

Elon Musk Tesla'nın California Hawthrone'daki tasarım stüdyosunda yaptığı sunumunda Model 3'ün genel görünümü ve bazı temel özellikleri hakkında ilk bilgileri paylaştı. Buna göre Tesla'nın yeni orta sınıf modelinin ABD için başlangıç fiyatının 35 bin dolar olması planlanıyor. Model 3'ün fiyatı, aynı fiyat segmentinde yer alan rakip Nisan Leaf ya da BMWi3 gibi modellerin fiyatınınneredeyse yarısı kadar.

Son 24 saat içinde ön sipariş verenlerin sayısının 135 bini aştığı duyurulan Model 3, tek şarj ile 345 km. menzile sahip olacak.

Rakip otomobiller daha önce piyasada

Tesla'nın son gözdesinin 0-100 km/s hızlanması 6 saniyeden az olurken, üretimine 2017 yılında başlanacak. Rakibi General Motors'un elektrikli otomobili Chevrolet Bolt'un ise bu yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Böylece GM benzer menzil ve fiyatlı orta sınıf elektrikli otomobil yarışına Tesla'dan neredeyse bir yıl önce girecek. Tek şarjla 200 km menzile sahip aynı fiyat kategorisinde yer alan Hyundai Ioniq ise daha da önce piyasada olacak.

Tesla'nın umudu

TrueCar.com otomobil satış platformunun uzman analistlerinden Patrick Min, Model 3'ün Tesla'nın geleceği için oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Şimdiye kadar sadece sınırlı sayıda ürettiği lüks ve güçlü otomobillerle bilinen Tesla 2003'teki kuruluşundan bu yana yıllık hiçbir kar elde edememiş. Ancak orta sınıf elektrikli otomobil pazarına Model 3 ile iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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