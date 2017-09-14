Tesla yeni 'canavar'ı için tarih verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin yeni canavarı olarak tanımladığı yeni ürün için beklenen açıklamayı yaptı. Musk elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın merakla beklenen ürünü için tarih verdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, şirketin elektrikli TIR modelinin 26 Ekim'de görücüye çıkacağını duyurdu.

NTV'nin haberine göre, Musk aynı mesajında "Bu canavar yerinde görülmeye değer" ifadesine yer verdi.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, pek çok kişinin merak ettiği sorunun cevabını vermişti.

Uzun süredir anlamı hakkında çeşitli teoriler üretilen Tesla'nın logosu Musk'ın açıklaması ile anlam kazandı.

Zira Musk logonun anlamını açıklamaya karar verdi ve Twitter'da bu yönde bir mesaj paylaştı.

Musk'a göre logo, motorun rotor çıkıntılı kutuplarından birini işaret ediyor.