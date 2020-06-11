Tesla, Toyota'yı geride bıraktı; dünyanın en değerli otomobil şirketi oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, borsadaki hisse senedi fiyatının 1.000 doları geçmesi sonrası dünyanın en değerli otomobil firması oldu. Tesla şirketinin toplam değeri 190 milyar doları geçti ve 182 milyar dolar değerinde olan Japon otomobil devi Toyota'yı geride bıraktı.

Şirketin kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Musk'ın Tesla'nın geliştirdiği elektrikli tır modeli Semi'nin seri üretime geçeceği haberini verdikten sonra firmanın borsadaki hisse senedi fiyatlarında bir hareketlenme oldu ve büyük bir yükseliş gösterdi.

Tesla hisseleri 10 Haziran tarihinde yüzde 7,6 değer kazanarak 1.011,65 dolara kadar yükselirken şirketin değeri Ford, General Motors, Honda ve Fiat Chrysler gibi otomobil devlerinin toplam değerinden bile daha yüksek noktaya ulaştı.