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Bilim / Teknoloji

Tesla, tarihinin en büyük zararını yaşadı

Tesla Motors, 2017'nin son çeyreğinde 675.4 milyon dolar zarar etti

09 Şubat 2018 03:52

Elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors, şirketin CEO'su Elon Musk’ın uzaya gönderdiği SpaceX roketinin ardından geçen yılın son çeyreğinde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Bu rakamın, Tesla'nın şu ana kadarki en yüksek zararı olduğu belirtildi.

ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in de sahibi olan milyarder girişimci Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors, tarihindeki en yüksek zararı yaptı.

Tesla Motors, SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde şirketin, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. 

Tesla Motors uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar, Model 3 Sedan, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu. 

Zararın açıklanmasının ardından Tesla Motors, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu. 

Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2.500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5.000 Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.

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