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Ekonomi

Tesla sürücüsüz araçlar konusunda müşterilerini uyardı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla satış yetkilileri, Tam Otonom Araç (Full Self-Driving / FSD - sürücüsüz) kullanımının, yasal nedenlere bağlı olarak, yakın gelecekte mümkün olmayabileceği uyarısında bul

09 Ocak 2019 20:00

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla satış yetkilileri, Tam Otonom Araç (Full Self-Driving / FSD - sürücüsüz) kullanımının, yasal nedenlere bağlı olarak, yakın gelecekte mümkün olmayabileceği uyarısında bulunuyor.
Electrek’de yer alan haberde Tesla’dan bir satış yetkilisi şöyle konuştu:
\"FSD için siparişinizi almadan önce söz konusu teknolojinin kullanımının yasal olarak yakın gelecekte özellikle Avrupa’da mümkün olmayabileceğine dikkat çekmem gerekir. ABD, bu teknolojinin yasallaşmasında daha önde olabilir.
\"Donanımımız hazır olsa ve aracınıza yerleştirilse bile, FSD özelliğini uzun bir süre kullanamayabilirsiniz.\"
Tesla, 2016’da Autopilot 2.0 donanımıyla sürücüsüz araçlarını duyurmuş ve söz konusu teknolojinin kablosuz güncellemeleri ve yasal onay beklediğini duyurmuştu.

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