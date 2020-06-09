Tesla'nın batarya üreticisi 2 milyon kilometre kullanım ömürlü batarya geliştirdi

Tesla markalı elektrik motorlu otomobillerin batarya üretimini yapan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), yaklaşık 2 milyon kilometre ya da 16 yıl kullanım ömürlü batarya geliştirdiklerini açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre Tesla'nın araçları için pil üretimi yapan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), 16 yıl ya da yaklaşık 2 milyon kilometre ömre sahip olan bir batarya geliştirmiş durumda.

Şirket CEO'su Zeng Yuqun tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, Tesla için 16 yıl ya da 2 milyon kilometre dayanacak batarya üretimi için hazır.



Ancak şu ana kadar Tesla'dan bu pillerle ilgili herhangi bir sipariş talebi gelmemiş. Ayrıca Yuqun'a göre yeni nesil bataryalar, geleneksel bataryalardan en az yüzde 10 oranında daha büyük kapasiteye sahip. Yani CATL, uzun ömürlü olmasının yanı sıra menzili de daha yüksek bir bataryayı geliştirmiş durumda.

Tesla'larda kullanılan piller, yaklaşık 250 bin kilometre ya da 8 yıla kadar garanti veriyor. Ancak CATL tarafından geliştirilen yeni piller, bu garanti süresini ciddi anlamda uzatıyor.



Teknik eleştirmenlere göre bu pillerin kullanıma sunulması, elektrik motorlu araçları bir tercih nedeni haline getirecek. Ancak yeni nesil pillerin ne zaman kullanımda olacağı şu an için belirsiz.