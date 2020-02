Tesla hisseleri Elon Musk'ın regülatörlerle anlaşması ile sıçradı

Tesla Inc. hisse senetleri, açılış öncesi işlemlerde, şirket kurucusu Elon Musk'ın Ağustos ayındaki bir dizi tweet'inden dolayı regülatörlerce açılan davada anlaşmaya varması ve yatırımcıları, üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanan elektrikli araç üreticisi şirkette kontrolü elinde tutmaya devam edeceğine ikna etmesi ile birlikte sert yükseldi.

ABD menkul kıymetler düzenleyici kuruluşu U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ile anlaşma dahilnde, Musk ve şirker, her biri, 20 milyon dolar ceza ödeyecek ve Musk, en az üç yıl şirket başkanlığından alınacak. Dava sırasında, Musk'ın şirketin hem CEO'luğundan hem de başkanlığından alınması istenmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Tesla hisseleri yüzde 16 sıçrayarak New York saati ile 05:40'ta 307.35 dolara tırmandı ve Cuma günkü yüzde 14'lük kaybını geri aldı. Hisseler Perşembe günü, SEC'in, Musk'ın şirketi hisse başına 420 dolara Borsadan çekmek için "fonlamanın sağlandığını" kaydettiği tweet'ler dolayısıyla yasal işlemler başlattığını duyurmasından önce 307.52 dolardan kapanmıştı. Musk daha sonra hisse geri alım planından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Şimdi yatırımcılar tesla'nın Pazar gece yarısı sona erecek üçüncü çeyrek dönem sonunda üretim hedeflerini tutturuop tutturamayacağına bakacak. Bu konuda ilk değerlendirme Pazartesi günü, Tesla'nın son üretim ve teslimat açıklamasında görülebilecek.