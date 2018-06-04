Tesla hissedarları yarın Elon Musk ve kardeşini görevden almayı oylayacak

Tesla şirketinin yarın yapılacak yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak.

Tesla'da 12 hissesi bulunan Jing Zhao isimli bir hissedar, Musk'un yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi.

Şirketin CEO'su olarak çalışan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Yıllık yönetim kurulu toplantısında gündeme gelecek bir diğer öneri de Elon Musk'un etkisinde hareket ettiği düşünülen üç yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmemesi.

Şirketin hissedarlarına danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu geçen hafta Tesla hissedarlarına gönderdiği mektupta yönetim kurulunda Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yeniden üye olarak seçilmemesi çağrısında bulundu.

CtW mektubunda Tesla'nın zararının son çeyrekte yüzde 19'a çıktığını ve bu dönemde şirketin nakit rezervinin de hızla eridiği söylendi.

Bu üyelerin Musk ile yakın ya da kişisel bağlarının bulunduğu söylenen mektupta, "Son bir yılda Tesla kritik üretim dönüm noktalarına ulaşmayı başaramadı ve karlılık ilerlemesi yavaşladı. Bağımsız ve etkin bir yönetim kurulu liderliğine ihtiyaç yerine Tesla şirketin başarıszlığının örneği haline gelen bu üç yöneticiyi yeniden göreve getirdi" denildi.

Tesla yönetim kurulu ise CEO ve yönetim kurulu üyelerinin bu dönemde görevlerinden alınmaması gerektiğini savunan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir" denildi.