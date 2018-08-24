Tesla Fremont fabrikasının yakınında yangın çıktı

Tesla'nın Fremont fabrikasının yakınında çıkan yangın hızla söndürüldü. Fremont İtfaiyesi, yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını bildirdi.

Akşam saatlerinde Tesla'nın Fremont fabrikası yakında çıkan yangın, Fremont itfaiyesi tarafından can kaybı olmadan söndürüldü. İlk raporlara göre yangın, geri dönüşüm için ayrılan kartonlardan başlayıp fabrika yakındaki bir binanın tamamını ele geçirdi.

Tesla sözcüsüne göre, yangının sebebi geri dönüşüm için hazırlanan "bazı karton ve nakliye malzemeleri". Fremont İtfaiyesi, yangının söndüğünü ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını tweetledi.

Tesla açıklama yaptı

Tesla tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam, güney çit hattımızda geri dönüşüm için hazırlanan bazı karton ve nakliye malzemeleri, Tesla otoparkının yanındaki küçük bir çim alanda yangına sebep oldu. Fremont İtfaiye Departmanı'na hızlı yanıt verdikleri için teşekkür ederiz. Yaralanma yok ve sebebini araştırıyoruz.

Elon Musk da, "Tam oradaydım. Güney çit hattı boyunca geri dönüşüm için hazırlanan karton yangına sebep oldu. Fremont İtfaiye Departmanı'nı hızlı müdahaleleri için takdir ediyorum! Fabrikada yaralanma veya hasar yok." diye tweet attı.