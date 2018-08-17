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Ekonomi

Tesla, Elon Musk'ın iş yükünü hafifletmek için ikinci yönetici arıyor

Elif Varan / İstanbul,17 Ağustos (DHA) - Tesla yöneticileri, Elon Musk'ın günlük sorumluluklarının bir kısmını üstlenmek için bir ikinci yönetici arıyor

17 Ağustos 2018 17:57

Elif Varan / İstanbul,17 Ağustos (DHA) - Tesla yöneticileri, Elon Musk\'ın günlük sorumluluklarının bir kısmını üstlenmek için bir ikinci yönetici arıyor.
CNBC’nin haberine göre; Musk, “Tesla\'nın özel hesabını 420 dolardan almayı düşündüğünü” söyledi. Tesla hisseleri tweet\'i takiben yükseldi ve CEO’nun yaptığı açıklama, incelemeye alındı. Musk daha sonra iddiasının Suudilerle tekrarlanan ve devam eden görüşmelere dayandığını açıkladı.
Times gazetesinin Tesla\'nın bir ikinci yönetici arayışına ilişkin raporunda, Musk ile yapılan bir röportajda, Tesla CEO\'sunun yoğun iş yükünden bahsettiği ve tweet\'e yol açan anları tartıştığı bir makaleye yer verildi.
Musk ,Tesla\'nın birkaç yıl önce Facebook İcra Kurulu Başkanı Sheryl Sandberg\'in bu iş için başvurduğunu, ancak \"şu an aktif arama olmadığını\" duyurdu.

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