Tesla, elindeki Bitcoin'in değerini açıkladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin elindeki Bitcoin miktarının net değerinin 31 Aralık itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti.

Elektrikli araç devi Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde şirketin dijital varlık yatırımlarının, kârlılığına etkilerine dair bilgilendirmede bulundu.

2021’in ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığını kaydeden şirket 2021 sonu itibariyle elinde tuttuğu Bitcoin miktarının 1,99 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bitcoin'le ödeme kabul edilmişti

Tesla, daha önce Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul edeceğini belirtmiş fakat sonrasında Elon Musk attığı bir tweet ile bu açıklamayı geri çekerek kripto paraların ödeme aracı olarak onaylanması ve belli şartlar sağlanması halinde ileride ödeme aracı olarak kabul edilebileceğini belirtmişti.

Sık sık sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla şirket ve kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Musk, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak atacağı tweetlerin yayımlanmadan önce şirket avukatları tarafından incelenmesini kabul etmişti.