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Yaşam

Tesla CEO'su Elon Musk, Anıtkabir’i ziyaret etti

Musk, Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

09 Kasım 2017 00:21

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün öğleden sonra Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ile bir araya gelen Musk, ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan ile Musk arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Anıtkabir'i ziyaret etti

Elon Musk, görüşmenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Musk, "Atatürk Anıtkabir" yorumunu paylaştı. Fotoğraf, 30 dakika gibi bir sürede 100 bin'den fazla beğeni aldı.

 

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