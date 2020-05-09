Tesla CEO'su Elon Musk: 5 yıl içinde lisanlara ihtiyacımız kalmayabilir

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Tesla CEO'su Elon Musk, üzerinde çalıştığı bir teknoloji sayesinde 5 yıl içerisinde insanların bugün kullandığı lisanlara "gerek kalmayabileceğini" söyledi.

The Joe Rogan Experience podcasting konuk olan Musk, yeni nöroteknoloji firması Neuralink ile ilgili bir tahminde bulundu.

Musk, bir Neuralink cihazını ilk kez gelecek sene insan beyni üzerinde denemek istediklerini söyledi.

Independent'ın aktardığına göre pille çalışan çip, kafatasına yerleştiriliyor ve elektrotlar "dikkatlice" beyne sokuluyor.

Musk, "Beyninizin herhangi bir yeriyle temasa geçebilir, örneğin göz problemlerini çözebilecek bir şey olabilir. Prensip olarak neyinle ilgili her problemi çözebilir" dedi.

Tesla CEO'su cihazların ilk jenerasyonunun sağlık problemlerine odaklanacağını söylerken daha sonrakilerin çok daha fazlasını yapabilceğini ifade etti. Musk, "Konuşmanıza gerek kalmayabilir, yine duygusal sebeplerle konuşabilirsiniz dedi.

Musk, cihaz sayesinde 5 ila 10 yıl içerisinde çok daha hızlı bir şekilde iletişim kurulabileceğini söyledi.