Tesla, Bitcoin'den 100 milyon dolar net kâr sağladı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin satışından 101 milyon dolar net kâr etmesinin ortaya çıkmasının ardından kripto para biriminin değeri yükseldi. Şirketin 2021 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği rekor net ilk çeyrek kârının buradan geldiğinin açıklanması üzerine Bitcoin yüzde 3'ü aşan değer kazandı ve 54 bin 768 dolara yükseldi.

Bloomberg'ün haberine göre; Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklayan Tesla, elindeki Bitcoinlerin yüzde 10'unu sattığını belirtti.

İlk çeyrek kârının 4 de 1'i Bitcoin satışından

Tesla'nın Bitcoin satışından 272 milyon dolar gelir elde ettiği, bu satıştan net kârının 101 milyon dolar olduğu açıklandı. Söz konusu kâr, Bitcoin’in 438 milyon dolarlık rekor ilk çeyrek kârının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Tesla'nın Mali işler Müdürü Zachary Kirkhorn, "Bitcoin’in değerine uzun vadede inanıyoruz. Elimizdekileri uzun vadeli olarak tutmak ve müşterilerimizin araç satın alırken ödediği Bitcoin’leri biriktirmek istiyoruz” dedi.