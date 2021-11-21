Tesla'nın anahtar görevi gören uygulamasında sıkıntı; sürücüler araçlara giremedi

Tesla araç sürücüleri, aracın telefon uygulamasında yaşanan bir kesinti nedeniyle arabalarına giremediklerini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, sosyal medyada çok sayıda Tesla kullanıcısı, aracın telefon uygulamasından hata mesajı aldıklarını söyledi. Sürücüler, uygulamayla araçlarını açamadıklarını belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk, mesajlara yanıt vererek "Kontrol ediyoruz" dedi. Musk daha sonra, sürücülerin uygulamaya kullanabileceğini söyledi.

Tesla uygulaması, araçları açmak ve başlatmak için bir anahtar görevi görüyor.