Tesla 14 bin 684 aracını geri çağırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunları nedeniyle Çin’deki 14 bin 684 adet Model 3 aracı geri çağırdı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Ocak 2019-Mart 2022 tarihleri arasında üretilen Çin’deki 14 bin 684 adet Model 3 aracı tespit edilen yazılım sorunları nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, geri çağrılacak araçlardan, 1850’sinin ithal edildiğini, 12 bin 834’ünün ise Çin’de üretildiğini belirtti.

Açıklamada, araçlardaki takip modu açık olduğu sırada hız durumunun gözükmediği bu durumun sürücüleri yanıltabileceği ve kaza yapma riski oluşturabileceği ifade edildi.

Öte yandan, Tesla nisan ayının başında Çin’de satılan 127 bin 875 adet Model 3 aracı yarıiletken parçalardaki potansiyel arızalar nedeniyle geri çağırmıştı.