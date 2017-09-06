TESK'ten velilere çağrı

ANKARA(DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velilerin okul servislerini ve kantinleri iyi denetlemeleri gerektiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim dönemi 18 Eylül\'de başlayacak. Velilere çocukların beslenmesi, hijyeni, korsan servis ve yardımcı servis personeli gibi konularda uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken özellikle okul servisinde yaşanan durumlara ilişkin velilerin çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Kesinlikle korsan ve yardımcı personeli olmayan servis araçlarından uzak durulmasını vurgulayan Palandöken, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz okul servislerimizin şoförleri trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Veliler okullarda çocuklarımıza satılan gıda çeşitlerine ve okul kantinlerinin hijyen durumuna dikkat etmelidir.Okul yönetimleri 61 bin 203 okulumuzun çevresinde seyyar ve açıkta satış yapanlara müsaade etmemelidir” dedi.

“KANTİNLERİN HİJYEN KOŞULLARINA MUTLAKA BAKIN”

Okul kantinlerinde öğrencilerimize satılan gıdalara, velilerin ve okul yöneticilerinin dikkat etmesinin şart olduğunu dile getiren Palandöken, \"Evlatlarımızın sağlıklı beslenebilmesi için hijyen koşullarına dikkat eden esnaflarımızdan gıda ürünlerini temin edin. Seyyar olarak, açık tezgâhlarda sağlıksız ve denetimsiz olarak okul çevrelerinde satış yapan kişilerin mutlaka denetlenmesi ve bu satışların önüne geçilmesi gereklidir. Çocuklarımız da sağlıksız beslenme ve açıkta yapılan satışlar konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Çünkü yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmelerini tüm veliler olarak arzu ederiz. Bu konuda okul yönetimi ve emniyet yetkililerimiz okul çevresinde gerekli tedbirleri almalıdır\" diye konuştu.

“OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT”

Piyasada çok sayıda korsan servis aracının olduğunu da aktaran Palandöken, “Okul sezonunun başlamasına sayılı günlere kala okullarımızın çevresinde korsan servis araç işletmecileri çoğalmaya başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güvenli bir eğitim ve öğretim için mutlaka yardımcı personeli ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan servis araçlarından birinin tercih edilmesi doğru olacaktır. Korsan servislerin biz ucuza taşırız tuzağına düşmesinler. Ayrıca servislerde rehber personel bulundurmayan servis araçlarını mutlaka Servis Araçları Odasına bildirmeliler. Emniyet yetkililerimiz, yapacakları denetimlerle evlatlarımızın can güvenliğini sağlamalıdır\" açıklamalarında bulundu.

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