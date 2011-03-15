-TESK'TEN ESNAFA MÜJDE ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda varlık yönetim şirketleri ile anlaşma yaptıklarını bildirdi. Bendevi, bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devredilen esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve ödeme kolaylığı sağlanacağını kaydetti. Palandöken, yazılı açıklamasında, bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının 6 milyar liralık kısmının, bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devredildiğini, bu şirketlerden LBT Varlık Yönetim Anonim Şirketi ve Girişim Varlık Yönetim Anonim Şirketi ile TESK arasında protokol imzaladıklarını belirtti. Esnaf ve sanatkarların bu şirketlere olan borçlarını 36 aya kadar vadeyle ödeyebileceklerini ifade eden Palandöken, yapılan anlaşma çerçevesinde esnafın adı geçen şirketlere olan birikmiş borçlarına uygulanan gecikme faizi ve temerrüt faizinin tamamının silineceğini kaydetti. Palandöken, bu borçların, enflasyon oranında da olsa hiçbir faiz eklenmeden taksitlendirilebileceğini, ayrıca esnafın gelirine göre esnek bir ödeme planı da hazırlanabileceğinin altını çizdi. Palandöken, kredi ve kredi kartı borcu bulunan esnaf ve sanatkarların, LBT ve Girişim Varlık Yönetim şirketlerine başvurarak, TESK'le yapılan anlaşma çerçevesinde borçlarını yapılandırmak istediklerini söylemelerinin yeterli olacağının ifade etti. Bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Palandöken, ''Bankaların, mevzuatları gereği Rekabet Kurumu'ndan görüş almaları gerekiyor. Rekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili olarak olumlu görüş çıkarsa bankalarla da yaptığımız ön çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak esnafımızın borçlarını uygun koşullarda ödemesinin önünü açacağız'' dedi.