TESKOMB Başkanı’ndan dört maaş savunması: Angarya olur, kimseyi bulamazsın

TBMM Genel Kurulu’nda dört yıl önceki bir tartışma sırasında 4 ayrı yerden 75 bin TL maaş aldığı iddialarına “Ne 75’i, kaliteli adamım 150 alıyorum” yanıtı veren 26. Dönem AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, birden fazla maaşı bu kez de TESKOMB Başkanı olarak “Angarya olur, kimseyi bulamazsın” sözleriyle savundu.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edilirken, kanun teklifi görüşmeleri sırasında CHP’li vekillerle 26. Dönem AKP Yozgat Milletvekili, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül arasında çift maaş tartışması yaşandı.

Budak: Dört yerden maaş adaletsizliktir

Esnaf kredi kooperatiflerinde silsile yolu ile seçilerek gelmiş ve birden fazla maaş alan kurum yöneticileri bulunduğuna dikkat çeken CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Seçilerek gelmiş kurum yöneticisi ve özellikle kredi kooperatiflerinde, kredi kefalet kooperatiflerinde birçok yönetim kurulu üyeliği ile ilgili 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş konusunu kamuoyu biliyor ama Meclis’te ben bunu daha önce de dile getirdim. Bu büyük bir haksızlıktır. Kredi mekanizmasına, en azından güven anlamında esnafın hakkını gaspetmektir” dedi. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Budak, şöyle devam etti: “Eğer üç ya da dört kurumdan maaş alınıyorsa ya da üç ya da dört kurumdan huzur hakkı alınıyorsa bir tanesi alınmalıdır, o bir tanesi en yüksek seçilebilir, bu kadar basit. Yani oradan maaş, buradan maaş, adaletsizliktir bu. Bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bu kurumlardır arkadaşlarım.”

Akgül: Bir kişiye oluyor, herkeste olmuyor

Budak’ın birden fazla maaş alınmasına yönelik eleştirilerine, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül yanıt verdi. 2017 yılında TBMM Genel Kurulu’ndaki bir tartışma sırasında kendisinin 4 ayrı yerden 75 bin TL maaş aldığı iddialarına “Ne 75’i, kaliteli adamım 150 alıyorum” yanıtı veren Akgül, bu kez de birden fazla maaşı şu sözlerle savundu: “Kesinlikle kanunda bir kere kooperatif başkanı olmadan bölge başkanı olamıyorsun, bölge başkanı olmadan merkez birliği başkanı olamıyorsun ki bunun sayısı bir kişi, üst tarafa çıkacak bir kişi, tek kişidir yani her yönetici her kooperatif bir üstte görev almıyor ki zaten yani kooperatif başkanı eğer 100 tane kooperatifte bir tane birlik kuruluyorsa bir kişi geçiyordur orada o tarafa.”

"Angarya olur, kimseyi bulamazsın"

Akgül, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın “Çift maaş yok mu?” sorusu üzerine şöyle devam etti: “Efendim diyorum ya, üç yerde ancak bir kişi yukarıya çıkabiliyor, o bir kişiye olabiliyor, herkeste olmuyor. Sen kooperatifte her türlü imza atıyorsun, bir bölgeye geçiyorsun orada da her türlü sorumluluğun var ama sen ‘Bu işi angarya üzerine yap’ diyorsun. Kimseyi bulamazsın ki bunu yapmak için yani. Üst kuruluşa ‘o zaman ben sadece bir yerde olayım niye üç yerde olayım?’ diyecek adam. Yani bunu ben kendim için söylemiyorum ben bir sene varım, bir sene yokum mesele o değil yani kooperatiflere destek olunması gerekir.”

Şevkin: Zarara rağmen hangi başarıdan dolayı bu maaşı alıyor?

Tarım satış kooperatifi marketlerinin 2020 yılında 12 milyon 248 bin TL’lik zararını hatırlatan ve marketlerin neden zarar ettiğine yönelik bir araştırma yapılıp yapılmayacağını soran CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın maaşını gündeme getirdi. Şevkin, “Yeni açılacak marketlerde vatandaşa piyasa fiyatının altında ürün tedariki yapılacak mıdır? Aksi halde yeni marketlerin açılmasına gerek var mıdır? Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın net maaşının 62 bin 500 TL olduğu doğru mudur? Ayrıca başka kurumlardan huzur hakkı var mıdır? Önümüzde zarar eden bir kurum dururken genel müdür hangi başarısından dolayı bu kadar maaş almaktadır?” sorularını yöneltti.

Genel müdürün maaşına ‘ticari sır’ denildi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, yeni düzenleme ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin daha şeffaf olup olmayacağı sorusunu gündeme getirerek, şöyle konuştu: “Mesela ben bir milletvekili olarak Tarım Kredi Kooperatifinin Genel Müdürünün maaşı konusunda daha önce soru önergesi verdim. ‘Ticari sır’ diye cevap verilmedi. Ben bir ortak olarak, Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olarak kendi kurumuma, ortağı olduğum kooperatife benim genel müdürümün maaşı ne kadar diye sorduğum zaman ben bu sorunun cevabını alabilecek miyim yasal düzenlemeden sonra?”