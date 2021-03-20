TESKOMB Başkanı: Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksitini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi. Sabah’tan Barış Ergin’in haberine göre, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, alınan karar sonrası hazırlanan son dakika düzenlemesi ve borçlarla ilgili faizlerin silineceği hem taksit hem de erteleme imkanının getirileceği maddelerin satır aralarını anlattı.

Kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirten Akgül, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.

Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, "Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı" diye konuştu.

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