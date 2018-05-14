Teşkilatlar istifa hazırlığında; Perinçek'e HDP tepkisi: Yüzde 1 oyun var, 6 milyon oy almış partiye nasıl bunu dersin!

Vatan Partisi'nde, Genel Başkan Doğu Perinçek'in, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'nin kapatılması ile ilgili olarak çalışma yapacağı açıklaması, bölge teşkilatlarında 'kırılmaya' neden oldu. Diyarbakır ve Batman il ve ilçe yönetimleri ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Vatan Partisi yönetimlerinin eş zamanlı olarak basın açıklaması yayıp istifa edecekleri bildirildi. Bir yönetici Perinçek'e "Sizin yüzde 1 bile oyunuz yok. Nasıl böyle dersin bu parti ile ilgili" diye tepki gösterdi.

Perinçek'in, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'nin kapatılması ile ilgili çalışma yapacağına yönelik açıklaması, bölge teşkilatlarında kırılmaya neden oldu. Diyarbakır ve Batman il ve ilçe yönetimleri ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Vatan Partibsi yönetimlerinin eş zamanlı olarak basın açıklaması yayıp istifa edecekleri bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, istifa edecekler arasında bulunan Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, yaptığı açıklamada, Doğu Perinçek'in, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk iş olarak HDP'yi kapatmayı vaat etmesi ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin, HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden sonra, Doğu Perinçek'in bu ikiliye dönük açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Bu nedenle, Diyarbakır ve Batman'da il ve ilçe teşkilatları ile Mardin'in Kızıltepe ilçe yönetiminin patlililerle birlikte topluca istifa edeceğini kaydeden Gönül, istifa etmeleri ile ilgili olarak kendisiyle Genel Merkez yöneticilerinden Mehmet Bedri Gültekin'in bir görüşme yaptığını belirterek "Kendisine de söyledik. Biz Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapı kapı gezip imza topladık. Ama bunun karşılığı olarak bu yaptığı açıklamaların doğru olmadığını belirttik. Gültekin de bu yöndeki açıklamaların nedenini anlayamadıklarını söyledi. Keşke bizi partide teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı ya da partinin genel serketeri arasa ve Doğu Perinçek'e duygularımızı anlatsaydı. Biz defalarca uyardık. Bu yönte açıklamaların doğru olmadığını söyledik. Hatta geçenlerde Ankara'da 90 kişiyle birlikte bölgenin, Diyarbakır'ın sorunları ile ilgili kapsamlı bir toplantı da yaptık. Orada da bu tür açıklamaların yapılmaması gerektiğini anlattık. Biz kavga değil barış istiyoruz dedik. Kaos istemiyoruz dedik. PKK'yi savunmuyoruz dedik. Ama 6 milyon oy almış bir parti ile ilgili böyle açıklama yapamazsınız. Sizin yüzde 1 bile oyunuz yok. Nasıl böyle dersin bu parti ile ilgili. Bu insanların hepsi mi PKK'li" dedi.