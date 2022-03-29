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Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu diziye veda etti

Mesut Akusta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ekip arkadaşlarına teşekkür etti

29 Mart 2022 10:06

Oyuncu Mesut Akusta, başrol oynadığı Teşkilat dizisindeki Mete Başkan rolüne veda etti. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Başrollerinde Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu ve Tuncer Salman'ın yer aldığı TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrolü Mesut Akusta, ölerek veda etti.

Diziye veda eden ünlü oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yaratıcıları yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

Dizinin diğer başrolü Deniz Baysal Yurtçu da Akusta'nın paylaşımına "Canım başkanım. Seni çok seviyorum Mesut abim. Tekrar tekrar çalışmak üzere" yorumunu yaptı.

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