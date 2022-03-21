Teşkilat dizisinde sürpriz ayrılık

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizinden Mesut Akusta'nın 39. bölüm itibariyle ayrılacağı ortaya çıktı.
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman gibi ünlü oyuncuları buluşturan Teşkilat'a ünlü oyuncu veda ediyor.
Burak Arlıel'in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı diziden Mesut Akusta'nın 39. bölümün sonunda karakterinin hikâyesi bittiği için ölerek veda edeceği ortaya çıktı.
Akusta geçen aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre zorunlu olarak ara vermek zorunda kalmıştı.