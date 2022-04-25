Teşkilat dizisinde şaşırtan ayrılık

Her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Teşkilat'ta, başrol oyuncusu Ezgi Eyüboğlu, diziye veda etti.

TRT 1'in MİT'i anlatan dizisi Teşkilat, Ceren karakteri yani Ezgi Eyüboğlu, son bölümde izleyenleri şaşırttı.



Son olarak, geçtiğimiz haftalarda Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın vedasının ardından Ezgi Eyüboğlu da Teşkilat dizisine veda etti.



Dizinin bu hafta yayınlanan 44. bölümünde Halit Başkan'ın kızı olduğu ortaya çıkan Ceren karakteri babasının silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda etti.