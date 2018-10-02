TESK / Palandöken: Küçük esnaf mahallenin bankasıdır

Elif Varan / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın vatandaşın faizsiz bankası olduğunu ve veresiye satış ile sosyal dayanışma gösterdiklerini belirtti.

Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığını belirten Palandöken şöyle devam etti:

“Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımız, yılların verdiği tecrübe sayesinde piyasanın nabzını yakından takip ediyor.

“Böyle bir ekonomik dalgalanmada yapılacak olası zamların vatandaşın kesesini ne ölçüde etkileyeceğini çok iyi biliyor.

“Hiçbir esnaf ve sanatkar, yıllardır dükkanına girip çıkan, hal hatır soran müşterisini üç beş kuruş için kaybetmek istemez.

“Çünkü Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız için müşteri veli nimettir. Tüm girdiler ve maliyetler artsa bile esnafımız enflasyonla topyekün mücadele veriyor.

“ Zaten küçük esnaf sürekli mal alıp sattığı için ürün sirkülasyonu hızlıdır ve stokçuluk yapacak yeri bile yoktur. Şu an piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusu kesinlikle esnaf ve sanatkarımız değildir.

“Türkiye\'de yüzlerce zinciri olan mağazalar, döviz kurunu bahane ederek birçok ürüne neredeyse yüzde 100 zam yaptı.

“Ancak indirim aldatmacası ve çeşitli yöntemlerle bu zamları vatandaştan saklıyorlar. Vatandaşları kredi kartından taksitle alışveriş yaptığı için çoğu zaman bu fiyat artışının bilincine varamıyor.

“Kredi kartını dolduran vatandaşlar veresiye alışveriş yapmak için mahalle esnafına koşuyor.

“Vatandaşın faizsiz bankası olan esnafımız, gereksiz zam yapmak şöyle dursun bir de veresiye satış ile sosyal dayanışma gösteriyor.

“Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Başta elektrik, su, akaryakıt gibi temel girdilere yapılan zamlar, esnaf ve sanatkara direkt yansıyor.

“Zaten esnafımızın kazancı faturalara, dükkan kirasına, stopaj vergisine gidiyor.

“Esnafımız sattığı malın yerine rafa yeni mal bile koyamıyor.\"