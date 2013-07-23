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TESK, esnaftan zarar tespiti istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaftan Gezi protestoları nedeniyle uğradıkları zararın tespitini istedi.

23 Temmuz 2013 13:04

Yaklaşık 1 ay önce Başbakan'la Gezi protestoları ile ilgili görüşen TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnaftan Gezi protestoları nedeniyle uğradıkları zararın tespitini istedi. Palandöken bununla ilgili Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri ile federasyonlara genelge gönderdi. Yapılan zarar tespitleri Başbakanlığa iletilecek. 
 
Birliklere genelge 19 Temmuz cuma günü gönderildi ve 31 Temmuz'a kadar tespitlerin yapılması istendi. 
 
Genelgede, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı tarafından protestolar kapsamında uğranılan zararın tespiti ile ilgili bir çalışma yapıldığı hatırlatıldı. 
 
Palandöken daha önce Başbakanla esnafın zararı ile ilgili  atılabilecek adımlar konusunda görüşmüş ve yaklaşık 75 milyon liralık bir zarar olduğunun tahmin edildiğini ifade etmişti.

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