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Ekonomi

TESK Başkanı'ndan 'Kara Cuma' uyarısı: Stok eritme oyunlarına gelmeyin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu tür alışveriş günlerinde şişirilen fiyatların indirim adı altında pazarlandığını savundu

21 Kasım 2018 15:39

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin daraldığını, insanların gelirlerinin azaldığını savunarak, 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelinmemesi yönünde çağrı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, yılın belli zamanlarında büyük firmaların yaptığı alışveriş kampanyalarının vatandaşları yanılttığını ileri sürdü. 

Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetlerin yükseltilerek fiyatların şişirildiğini, sonra da 'indirim' adı altında yeniden pazarlandığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Stok eritme oyunlarına gelmeyin"

"Stokları tüketmek için 'fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. İndirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli. Vatandaşlarımız, yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli."

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