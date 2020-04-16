TESK Başkanı: Sokağa çıkma yasaklarında bakkallar ve büfeler açık olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında panik oluşmaması için mahalle bakkalları ve büfelerin açık olması gerektiğini söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyükşehirlerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettiklerini açıklayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın acil ihtiyacı söz konusu olduğunda eve en yakın olan bakkallar ilk akla gelen yerlerdir.



Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. Hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar" dedi.

"Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını mahalle esnafından temin edebilmeli"

Acil ihtiyaçların temin edilmesinde mahalle bakkallarının en önemli lokasyon olduğuna işaret eden Palandöken, "Ülkece topyekûn mücadele ettiğimiz korona virüse karşı sosyal mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasındayız.



Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde panikle oluşan kalabalıkların salgınla mücadelemizi olumsuz etkilememesi için mahalle bakkalları ve büfeler hafta sonları açık olmalı. Vatandaşlarımız fuzuli alışveriş yapmadan gazete, dergi, mecmua ekmek, su, süt, yağ, bakliyat gibi temel ihtiyaçlarını mahalle esnafından temin edebilmeli" ifadelerini kullandı.



