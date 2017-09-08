TESK Başkanı Palandöken:“Sürdürülebilir kalkınmanın aracı teknik okullardır”

ANKARA,(DHA) – ESNAFIN geleceği için genç potansiyel iş gücüne ve mesleki eğitime ihtiyaç olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkenin ve ekonominin temel yapı taşı olan esnaflığın özellikle genç potansiyele her zaman ihtiyacı var. Nasıl mimar, mühendis, doktor, avukat gerekliyse aynı ölçüde esnaf ve sanatkâr da gerekli. Bu sebeple mesleki teknik liseler ve yüksekokullara teşvik önemli. Ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitim yaygınlaştırılmalı. Bunun yanı sıra çırakların sigortalılık başlangıcı eğitim döneminde çalıştığı süreden başlatılmalıdır” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çıraklık eğitiminin esnaflığın geleceği ve kalkınma için önemli olduğunu söyledi. Konuya ilişkin açıklana yapan Palandöken, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı mesleki ve teknik eğitimdir. Ara eleman ihtiyacını da önemli ölçüde karşılayan mesleki ve teknik okullara yönlendirme artırılmalıdır. Yaşantımızın her alanında yeri olan esnaf ve sanatkârın geleceğine böyle sahip çıkılabilir. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlar. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz. En önemlisi kendi işinin patronu ve geleceğin işvereni olur. Böylelikle istihdam da çözüme kavuşur” diye konuştu.

“TEKNİK OKUL MEZUNLARI İŞİ SAHADA ÖĞRENMİŞ OLUR”

Mesleki eğitime uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, “Mesleki ve teknik okullarda en verimli eğitim teorinin pratik ile pekiştirilmesidir. Mesleğini işin ustasının yanında sahada öğrenmiş bir çırak kadar işe hakim olan mezunlar yetiştirilmelidir. İş ortamında verilen eğitim sınıf ortamından daha faydalı olacaktır. Çıraklık eğitimlerinden 89 meslek dalında, 14 yaşını tam doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış her genç faydalanabiliyor. Ahilik teşkilatından gelen usta-çırak ilişkisi bilinci ile eğitim alan gençler geleceğin umut kaynağıdır. Teknolojiye ne kadar önem verirsek verilim önceliği gençlere ve esnafa vermeliyiz. Bu işi şimdiden cazip hale getirmeliyiz” açıklamalarında bulundu.

“ÇIRAKLARIN EĞİTİM DÖNEMİ EMEKLİLİKLERİNE YANSITILMALIDIR”

Palandöken çıraklık eğitimleri ile stajyerlik döneminin sigortalılık dönemine eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çırakların eğitim aldıkları dönem, emeklerinin karşılığı olarak emekliliklerine yansımıyor. Sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihleri değil staj ve çıraklık eğitiminin başladığı tarih olmalıdır. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatlı olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumludur. Fakat bu yeterli değildir. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dâhil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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