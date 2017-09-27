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Eğitim

TESK Başkanı Palandöken:“Bankalar eğitime destek vermeli”

Ankara, 27 Eylül (DHA) TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar eğitime destek olup, öğrencilerin kullandığı herhangi bir banka kartından aldığı hizmete dair hesap işletim ücreti gibi ekstra ücretler a

27 Eylül 2017 20:01

Ankara, 27 Eylül (DHA) TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, \"Bankalar eğitime destek olup, öğrencilerin kullandığı herhangi bir banka kartından aldığı hizmete dair hesap işletim ücreti gibi ekstra ücretler almamalı\" dedi.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla bankaların öğrencilere yönelik destekleyici nitelikte hizmet vermeleri gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada bankaların büyüme hızına ve karına dikkat çekerek çok hızlı olduğunu söyledi. Bankaların eğitime destek vermesi gerektiğini dile getiren Destici, \"Bankalar öğrencilerin kullandığı herhangi bir banka kartından aldığı hizmete dair hesap işletim ücreti gibi ekstra ücretler almamalı. Her yıl ortalama 80 ile 150 TL arasında parası kesilen öğrenciler ya bu ücreti geri talep ettiklerinde alabilmeli ya da öğrenciler bu ücrete tabi tutulmamalı” diye konuştu.

\"Bankaların büyüme kar yüzdeleri normalin çok üzerinde\"

Bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ülkemizde en hızlı gelişip büyüyen sektörlerden birisi bankacılık. Ülke ekonomisinin büyümesiyle de doğru orantılı şekilde büyüyor. Fakat bu büyüme kar yüzdelerinin normalin çok üzerinde, 1 senede yüzde 33 artış ile seyretmesi ile gerçekleşiyor. Havale ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, yapılandırma kesintisi, kredi tespit ücreti gibi birçok çeşitte isimle kart kullanıcılarından ücret kesiliyor. Bu uygulamaya hem erişkinlerin kartlarında hem de öğrencilerin kullandığı kartlarda son verilmeli. Şehir dışında okuyan öğrencinin, ailesinin gönderdiği paradan yılda 150 lirayı neden banka alsın. Ya da burs alan öğrenci aynı şekilde her ay bursundan neden kesinti yaşasın” açıklamalarında bulundu.

“Eğitimi destekleyici uygulamalar yapılmalı”

Öğrenci ve velilerini destekleyici nitelikte banka ve kart uygulamalarının yapılması gerektiğini aktaran Palandöken, “5 Milyon 513 bin 731 lise ve 7 milyon 198 bin 987 üniversite eğitimi alan öğrencimiz var. Öğrencilerimizin çoğu maddi açıdan zorluk yaşıyor. Ya ailesinin gönderdiği para ya da bir yerden aldığı burs için mutlaka bankaya ihtiyaç duyuyor. Bankaların çeşitli adlarla ücret kesmesinin dışında tam aksine destekleyici nitelikte de uygulamalar yapması gerekiyor. Eğitim kredileri, harçlık avansı, uzun süren vadeli kredi gibi eğitimi destekleyici uygulamalar öğrencileri ve velileri rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)



 

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