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TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketlere tatil yaptırmak esnafa nefes aldırır

"Dünyanın hiçbir yerinde sabah 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar haftanın her günü açık olan zincir market yok"

16 Nisan 2018 14:55

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin haftada bir gün kapanmasının esnafa az da olsa nefes aldıracağını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesine yönelik açıklamaları desteklediklerini belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü çalışan zincir market ve AVM'nin olmadığını söyleyen Palandöken, "Haftada bir gün tatil edilme önerisinin yanı sıra bu işletmelerin açılış kapanış saatlerine de bir sınırlama getirilmeli. Dünyanın hiçbir yerinde sabah 09.00’dan akşam 22.00’ye kadar haftanın her günü açık olan zincir market ve AVM yok. Buralarda çalışan işçilerin de bir ailesi ve hayatı olduğu unutulmamalı. Aynı zamanda adım başı faaliyet gösteren zincir marketlerin haftada bir gün kapanması, esnafa az da olsa nefes aldırır" ifadesini kullandı.

Zincir marketlerin yanı sıra haksız rekabeti önlemek için toptancı marketlere de düzenleme getirilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, toptancı marketlerin vatandaşa direkt satış yapmasının küçük esnafı olumsuz etkilediğini belirtti.

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