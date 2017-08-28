TESK Başkanı Palandöken: Veliler korsan servislere karşı dikkatli olmalı

ANKARA, (DHA)- KURBAN Bayramı sonrası başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında korsan servislere karşı velileri uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklarımız ülkemizin geleceği. Onların güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. 60 binin üzerinde meslek odasına kayıtlı servis mevcut. Veliler ilgili meslek odasına kayıtlı olmayan servis araçları tercih etmemeli, çocuklarını kayıtlı servis şoförlerine emanet etmeli\" dedi.

“ÇOCUKLARINIZI MESLEK ODASINA KAYITLI SERVİSLEREVERİN”

Çocukların mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı servis araçlarına yazdırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Yeni bir eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor. Çocuğunun güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini her anne baba istiyor. Fakat piyasada ilgili meslek odalarına kayıtlı olmayan okul servis araçları hayli fazla. Veliler daha uygun fiyat olsun ya da şu kişi nasılsa tanıdık diye düşünerek rastgele bir servis aracı ile anlaşıyor. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracı kimin üzerine kayıtlı, şoför kimdir her şeyi öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER SERVİSE REHBER ÖĞRETMEN EŞLİĞİNDE İNİP BİNMELİ”

Bu alanda servis aracı şoförü ulusal meslek standardının 2013 yılında hazırladıklarını ve bu standardın Resmi Gazetede yayınlandığını belirten Palandöken, “Söz konusu ulusal meslek standardı ile mesleğin tanımı yapıldı. Buna göre,öğrenciler servis araçlarına rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun bir şekilde güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol edecek, Öğrenciler servis aracına alınırken mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığı kontrol edilecek. Servis aracı şoförleri ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlular. İlgili kurumlar okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde, servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önüne almaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“60 BİN CİVARI SERVİS ARACI MESLEK ODASINA KAYITLI”

Odaya kayıt olmadan korsan servisçilik yapanları emniyet yetkililerinin de takip ederek denetlemesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Çocuklarımızın hayatından ve güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. Yardımcı personeli bulunan ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan 60 bin civarı servis aracı var. Bu araçların dışında korsan olarak faaliyette bulunanları emniyet yetkilileri de sürekli denetim yaparak kontrol altında tutmalı. Yakın zamanlarda meydana gelen ve herkesi derinden üzen, küçük bir çocuğun ölümüne sebebiyet veren korsan servisçi olayı gibi olaylar tekrar etmemeli. Veliler çok dikkatli ve uyanık olmalı. Anlaştığı servisin odaya kayıt belgelerini görmek için ısrar etmeli” dedi.

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