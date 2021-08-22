TESK Başkanı Palandöken: Mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önemin artması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ahilik kültüründe güç ve dayanışmanın azaldığını bildirdi.

Mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önemin artması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kullanımların ve alışkanlıkların zamanla değişmesi nedeniyle zanaatkarlık, meslek edinme merakı da maalesef azalıyor. Aksine mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, haksız rekabet nedeniyle esnafın zorluklar yaşadığına da işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti:

"1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki yıllarda, bu belgelere sahip kişilere kalan dersleri tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması verilmesi, mesleki eğitim için sevindirici bir gelişme. Bu telafi eğitiminden 20 bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin, yani mesleki eğitime verilen değerin artmasını diliyoruz." (AA)