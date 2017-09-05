TESK Başkanı Palandöken: Engelli esnaf ve sanatkara desteğimiz tam

ANKARA,(DHA)- ENGELLİ esnaf ve sanatkarlara konfederasyon olarak her zaman destek sağladıklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK olarak 42 engelli esnaf ve sanatkar girişimci adayına destek sağladık. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan yaşamalıyız. Engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek için çabalıyoruz” dedi.

Konfederasyon olarak 42 engelli esnaf ve sanatkara destek sağladıklarını bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil ettiği idari para cezaları fonundan engelli girişimci adaylarına destek veriliyor. Engelli girişimci adayları tarafından hazırlanan “Kendi İşini Kurma” projelerinin uygun görülenlerine 36 bin TL’ye kadar destek veriliyor. Bugüne kadar 180’e yakın proje kabul edildi. Biz de TESK olarak 42 engelli esnaf ve sanatkar adayına destek sağladık. Bu destekten 10 kadın girişimci faydalandı. Tüm engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılabilmesi tek temennimiz” diye konuştu.

“ENGELLİ ESNAF VE SANATKARIN KAYITTA ALINAN ÜCRETİNİ İADE EDİYORUZ”

Engelli vatandaşlara karşı kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Palandöken, “Engelli esnaf ve sanatkarımızın iş yerlerinin kuruluşu aşamasında sicil, birlik ve oda kayıt ücretleri ile belge ve hizmet karşılığı olan bedellerini konfederasyon bütçesinden karşılayarak geri iade ediyoruz. TESK olarak kendi gelirlerimizden vazgeçerek engelli vatandaşlarımıza karşı kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içindeyiz. Nitekim hepimiz engelli adayıyız. Bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurarak yaşamalıyız. Birlik, beraberlik ve destek olunarak tüm engellerin üstesinden gelineceğine inanıyoruz” dedi.

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