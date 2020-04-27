TESK Başkanı Palandöken: Berber ve kuaförler saat başı 2 müşteri alacak şekilde çalışabilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Normalleşme çalışmalarına değinen Palandöken, önerilerini bakanlıklara ilettiklerini söyledi. Palandöken, "Berber ve kuaförler saat başı 2 müşteri alacak şekilde çalışabilir" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarını gevşetme çalışmaları başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mayısta esnafın yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başlamasının şart olduğunu söyledi.

Sabah'tan Pınar Çelik ve Betül Alakent'in hazırladığı habere göre Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görüş istedi. Biz de önce 'berber ve kuaförler açılsın' önerimizi ilettik. Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.

Kadıköy'de berberlik yapan Koray Erkocaman bir an önce dükkanlarını açmak için resmi açıklama beklediklerini söyledi. "Evde çalışan tek kişi benim. Birikmiş paramız da yok. Dükkanı açarsak rahat nefes alırız" diyen Erkocaman, ticaretin kurallara uyularak devam edebileceğini kaydetti. Levent'te güzellik merkezi işleten Selma Güzelyurt ise "İş yerlerimizi açmamıza izin verirlerse günde kısıtlı randevuyla çalışmaya başlayabiliriz. En azından hem vatandaş hem de biz bir miktar rahatlarız" ifadelerini kullandı.

"Restoranlar mesafe ayarlıyor"

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, AVM'lerin riskin düşük olduğu il ve ilçelerde bayram öncesi açılmasının önerildiğini belirterek, "Restoranlar AVM'lerin açılışından 2-3 hafta sonra açılacak. TURYİD üyesi restoranların açılışı haziranda olacak. Şu anda Turizm Bakanlığımız ile restoranlarda metrekare yoğunluk üzerine çalışma yapıyoruz" dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl ise "Eğer AVM'ler açılırsa biz de restoranları açmayı planlıyoruz. Yani mayısın son haftası açmaya başlamış oluruz. Masaların arasına 2 metre mesafe kuralı uygulanacak. Yüzde 30 doluluk sınırı getirilecek. Restoranlar açılmadan önce personele hijyen eğitimi vereceğiz. Turizm Bakanlığı'nın yaptığı sertifikasyona TURES olarak dahil olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Oteller bayram sonrası açılabilir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak" demişti. Bakanlığın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen plan doğrultusunda oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek. Açık büfenin kaldırılacağı otellerde her şey dahil sistemi şekil değiştirecek. Masalara servis yapılacak olan yeni sistemde butik hizmet verilecek. Oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri alacak.