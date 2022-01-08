TESK Başkanı: Gıdada KDV oranı yüzde 1'e indirilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinin tamamında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 KDV öderken, perakende satarken de yüzde 8 KDV eklediğine işaret etti.

KDV uygulamasında aynı mal ve hizmetlere farklı vergi oranlarının uygulanmasının hem kayıt dışılığı artırdığına hem de uygulamayı zorlaştırdığına dikkati çeken Palandöken, "Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18'e çıkıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, gıda fiyatları arttıkça esnafın da satışlarının azaldığına işaret ederek, "Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli." ifadelerini kullandı. (AA)