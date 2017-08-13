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Yaşam

TESK: 10 yılda köy nüfusu 14.6 milyon azaldı

"Bu azalma ekonomide, tarım ve hayvancılıkta gerilemeye ve üretimde azalmaya sebep olur”

13 Ağustos 2017 17:58

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), son 10 yılda ülke nüfusunun 9.2 milyon arttığını buna karşılık köy nüfusunun 14.6 milyon azaldığını açıkladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 10 yılda ülkemizin toplam nüfusu 9,2 milyon artarak 79,8 milyon olurken belde ve köy nüfusu 14,6 milyon azalarak 6,1 milyona düştü. Bu azalma ekonomide, tarım ve hayvancılıkta gerilemeye ve üretimde azalmaya sebep olur” dedi.

Var olan köye dönüş projelerinin yanı sıra yeni hibe projeler de üretilmesini isteyen Palandöken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın var olan köye dönüş projelerini güncelleyip iyileştirmesi gerektiğini, bu projelerde özellikle yaş sınırının çiftçinin önünde büyük bir engel olduğunu ifade etti. Köyüne dönüp tarım ve hayvanlık yapmak isteyen vatandaşların yaş sınırına takıldığını belirten Palandöken, tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak için köy nüfuslarının hızla azalmasının engellenmesi gerektiğini, tarımda üretkenlik ve çeşitliliği artırmak için hibe projelerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

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