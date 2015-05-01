Engelli tecavüz mağdurunun teşhisi kabul edilmedi

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde zihinsel engelli 22 yaşındaki B.İ.’yi kaçırarak tecavüz ettiği iddiasıyla 32 yıl hapis istemiyle yargılanan 23 yaşındaki T.G. beraat etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, Silvan İlçesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli B.İ.’nin geçen yıl şüpheli T.G. tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. İddianamede, genç kızı kaçırarak ilçedeki bir bahçeye götüren şüphelinin, burada B.İ.’ye tecavüz ettiği belirtildi. Ailenin şikayeti üzerine yakalanan T.G. tutuklanırken, mağdur B.İ. ise koruma altına alındı. Doktor raporuna göre mağdurun bedensel ve ruhsal açıdan kendisini savunamayacak düzeyde olduğunu vurgulayan savcı, bedensel muayenede ters ilişki bulgularının tespit edildiğini ifade etti. T.G. hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istendi.





'Mağduru tanımıyorum'





3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık T.G. suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Olay günü evdeydim ve dışarı çıkmadım. Eşim, babam ve annem de evdeydi. Mağduru tanımıyorum, görmedim ve kim olduğunu bilmiyorum. Bu olay yüzünden eşimle boşanma durumuna geldim" dedi. Duruşmada kamera ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesi alınan mağdur B.İ., iddialarını tekrar ederek, T.G.’nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Olaydan sonra karakolda kendisine teşhis yaptırıldığını belirten B.İ. , "Polisler şahsı gösterdiklerinde o olduğunu söyledim" dedi. Duruşmada sosyal hizmet uzmanı ise mağdurun kendisini ifade edebilecek durumda olmadığını belirtti.





Sanık beraat etti





Tutuklu sanık T.G. yargılama sürecinde tahliye edilirken esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden alınan heyet raporunda mağdurun olay nedeniyle beden ve ruh sağlığının etkilendiği ancak bozulmadığının bildirildiğini belirtti. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirten savcı, bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle T.G.’nin beraatine karar verdi. Mahkeme, mağdura yönelik cinsel saldırı suçunu işleyenlerin faili meçhul olduğunu belirterek, bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılmasına karar verdi.





'Şüpheden sanık yararlanır'

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, mağdurun hafif derecede zeka geriliği sebebiyle olayın varlığına ilişkin beyanlarına itibar edilebileceğini, fakat olayın ilişkilendirilmesi yönüyle beyanına itibar edilemeyeceğini belirtti. Mağdurun üzerinden alınan sürüntü örneklerinde sanık veya başka bir kişiye ait bulgu tespit edilemediği kaydedilen kararda, "Dosyada aşamalardan beri ret ve inkara dayalı savunmanın aksinin ispat edilememesine nazaran şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözönüne alınarak yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.