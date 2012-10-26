Emniyetteki teşhis skandalına 21.5 yıl hapis istemi

Hatay’da, AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ile AKP Dörtyol Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun’un, polislerle yaşadığı tartışma sonucu kamuoyuna yansıyan “teşhis skandalına” ilişkin ilk soruşturma tamamlandı. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan adli soruşturma çerçevesinde, polisler Murat Emer ve Alper Atilla hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, olaya adı karışan Türkoğlu’nun polis memuru Alper Atilla‘ya yönelik, “Gözlerime iyi bak, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni iyi tanı, seni sürdüreceğim” ifadesine de yer verildi.

Savcı Ömer Cura’nın ceza davası açılması amacıyla hazırladığı ve son değerlendirme için mahkemeye gönderilen iddianamede, olaya karışan komiser yardımcısı Murat Emer hakkında, Türkoğlu’na hakaretten 3 aydan 2 yıla, kasten yaralama suçundan ise 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi

Tost faturası: 8.5 yıl

Aynı olaya karışan ve AKP Dörtyol Gençlik Kolları Başkanı olduğu ifade edilen Ömer Uzun’la “tost kavgası” yaptığı belirtilen polis memuru Alper Atilla hakkında ise 1 yıl 9 aydan 8.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı Cura, Atilla hakkında, Türkoğlu’nu tehditten 6 aydan 2 yıla, kasten yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olması nedeniyle 4 aydan 1 yıla kadar hapis, kamu görevlisi olması nedeniyle yarı oranında artırım, Uzun’a yönelik hakaretten 3 aydan 2 yıla, tehditten ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

İddianamede, Emer ve Atilla için TCK’nın 53/1 maddesine göre, “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma” cezası da istendi. Bu cezanın mahkemece onaylanması halinde Emer ve Atilla’nın meslek hayatlarının bitmesi gündeme gelebilecek. İddianamede, milletvekillinin oğlu Türkoğlu ile arkadaşı Uzun da mağdur ve şüpheli olarak yeraldı. Savcılık, Türkoğlu hakkında Emer ve Atilla’yı tehdit ettiği gerekçesiyle iki kez 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kantinini işleten Uzun içinse 1 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

İddianamede, polis Atilla’nın tost yapmasını istediği Ömer Uzun’un, Atilla’ya tost makinesinin kulpu ile vurmak istemesi üzerine olayların başladığı ifade edildi. Uzun’un tost makinesinin kulpunu “silah” olarak değerlendiren savcılık, bu nedenle Uzun hakkında TCK’nın kasten yaralamaya teşebbüs hükmüne göre ceza istedi.

‘Bugün açığa alınacak’

Olay sırasında, Türkoğlu’nun Emer’in kendisine yönelik müdahalesi sonrasında, “Çevik kuvvet amiri ve polis memuru Alper bugün açığa alınacak” biçiminde bağırdığı, Emer’e, “Seni sürdüreceğim, sana ne yapacağımı biliyorum” tehditinde bulunduğu belirtildi. İddianame, ön inceleme amacıyla mahkemeye gönderildi.

İdari soruşturma devam ediyor

Milletvekili Türkoğlu ve arkadaşlarının karıştığı olayla ilgili Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “teşhis” görüntülerinin kamuoyuna yansıması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü idari soruşturma başlatmıştı. İdari soruşturma çerçevesinde Hatay’a giden iki polis başmüfettişi, tarafların ifadelerini alarak rapor hazırladı. Müfettişlerce hazırlanan raporda, “adli soruşturmanın bitmesinin beklenmesi” yönünde görüş verildiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz, emniyet teşkilatının 2012 terfileri kapsamında Hatay Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Polis kantininde yaşanan tartaklama olayına karışan polislerin de farklı birimlere tayini çıkarıldı.