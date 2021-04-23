Karar yazarı Taşgetiren: Kılıçdaroğlu’nun yola çıktığı insanların ağzına biber sürüp, "Asla Menderes’li bir cümle kurmayacaksınız" demesi gerekiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Adnan Menderes" göndermesi yaptığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu, ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a işaret ederek, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapabiliyorsa yola çıktığı insanların ağzına önce biber sürüp, "asla Menderes’li bir cümle kurmayacaksınız" demesi gerekiyor" dedi.

Taşgetiren, yazısında, "Siyaset yapanlar hele de CHP’li ise, Menderes’li bir cümle kurarken bin kere düşünmelidir. Ya da -rahmetli- ön sıfatını kullanmadan ve ona yönelik işlenen cinayetten özür dilemeden söze başlamamalıdır. Çünkü orada Cumhuriyet tarihinin büyük bir travması var ve o travmanın oluşumunda CHP başat rol oynuyor. CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay 'Sonunuz Menderes gibi olur' gibi bir cümle kurduğunda da, Tayyip Erdoğan’ın 'Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık' demesinden daha tabii bir refleks olamaz. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapabiliyorsa yola çıktığı insanların ağzına önce biber sürüp, -asla Menderes’li bir cümle kurmayacaksınız- demesi gerekiyor. Ya da Nasreddin Hoca’nın testiyi emanet ettiği çocuğa yola çıkmadan önce 'testiyi kırma' diye küçük bir tokat vurması gibi..." görüşünü savundu.

"ANAP döneminde Özal’ın, üstelik kendi yakınlarının da içinde yer aldığı muhafazakar ekibe karşı, adeta kendi altını oyarcasına eşini liberal kanat yararına siyaset arenasına sürmesi bir akıl tutulması olarak yaşanmış. Sonrası Özal için dramatik bir hikaye. Menderes’in akıbeti söylemine Tayyip Erdoğan’ın “Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık” demesinden daha tabii bir şey olamaz. Tayyip Erdoğan bu ifadeyi üstelik inanarak söyleyebilecek insandır. Oradan CHP’ye zırnık çıkmaz. Bu bir uyarı ise uyarı değeri de sıfırdır. Onun için CHP bu konuda ne kadar az -hatta hiç- konuşursa o kadar kendisi için iyi olur" diyen Taşgetiren, şöyle devam etti:

"AK Parti içinden, muhafazakar camiadan, AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a dost çevreden 'işler iyi gitmiyor' uyarısı yapılması hayati önemdedir. Bu hukuk ihlalleri, keyfilik, partizanlık, güç kullanımı, halk iradesi üzerinde sallanan kayyım uygulamaları, kamplaştırma, bunlar sağlıklı değil, doğru değil, hatta bizzat AK Parti’nin yola çıkarken benimsediği ilkelere uygun değil, denmesi lazım. Diyelim Gezi olayı, 17-25 Aralık olayı, 15 Temmuz olayı bir kimya değişmesine yol açmışsa, paranoik bir iklim oluşmuşsa bunun farkına varıp acilen kendini toparlama gereğinin hatırlatılması lazım. Hatırlanması lazım."