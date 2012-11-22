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TESEV'den 'Basın Özgürlüğü' paneli

TESEV, yarın (23 Kasım) yapacağı konferansta Türkiye’de medya politikalarının kimler tarafından, ne tür süreçlerle belirlendiği ele alınacak

22 Kasım 2012 16:54

 

 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Demokratikleşme Programı,  Friedrich Ebert Stiftung-Derneği Türkiye Temsilciliği ile birlikte  “Piyasa, İktidar ve Sahiplik Kıskacında Medya: Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Sorunu” başlıklı konferans düzenliyor.
 
Üç panelden oluşan konferansın birinci oturumunda, Dilek Kurban ve Ceren Sözeri tarafından tarafından MEDIADEM projesi çerçevesinde hazırlanan "İktidarın Çarkında Medya: Türkiye’de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller"  isimli rapor ilk defa kamuoyuna sunulacak ve tartışmaya açılacak. 
 
Rapordaki tespitler çerçevesinde, Türkiye’de medya politikalarının kimler tarafından, ne tür süreçlerle belirlendiği ele alınacak, devlet-medya-piyasa ilişkileri ile medya politikaları arasındaki etkileşim irdenelecek.
 
İkinci oturumda, birinci panelde ele alınan medya-devlet-sermaye ilişkisi ile medya politikalarının, basın ve haber alma özgürlüğü ile gazetecilik mesleği açısından yansımaları, çeşitli medya kuruluşlarında görev alan muhabir, editör ve yöneticiler tarafından ele alınacak.
 
Konferansın son panelinde ise, internet sonrası oluşan yeni medyanın sağladığı yeni iletişim alanları ve mekanizmalarının, düzenleyici ve denetleyici politikalar, sahiplik ilişkileri, medya-yurttaş etkileşimi, basın özgürlüğü ve doğru habere erişim açısından sunduğu fırsatlar, içerdiği yanıltıcı içerik ve nefret söylemi boyutu da göz önüne alınarak irdelenecek.
 
Konfreans 23 Kasım Cuma günü 09:00–18:00 saatleri arasında, İstanbul Conrad Hotel’de gerçekleşecek.

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