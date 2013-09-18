Tesettürlü öğretmen velilerin tepkisini çekti

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nden geçen cuma günü eş durumu nedeniyle Küçükköy Beldesi'ndeki Macit Ataklı İlköğretim ve Ortaokulu'na atanan Türkçe Öğretmeni Elif Kısa'nın, okula tesettür kıyafetiyle gelip derslere bu şekilde girmesi bazı velilerin tepkisine yol açtı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tuncel Yılmaz'ın haberine göre, Elif Kısa, giyimiyle ilgili konuşmak istemezken, durumdan rahatsız olan bazı veliler, konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aktardıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Mehmet Rauf Gürleyük açıklama yapmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını dile getirdi. Bilen, "Türk Eğitim-Sen'in ülke genelinde aldığı bir karar uyarınca, okullara serbest kıyafetle gitme uygulaması var. Öğretmen arkadaşımız aynı sendikaya kayıtlı olduğu için bu kıyafetle derslere giriyor olmalı. Bizim için kılık kıyafetten çok bir öğretmenin öğrencisine katma değer olarak vereceği önemlidir" dedi.

Sendikanın kararı gereği, üye öğretmenler, kılık kıyafet yönetmeliğini protesto etmek amacıyla, pek çok okulda derslere tesettürle giriyorlar.

Eğitim-İş Ayvalık Baş Temsilcisi Nahil Filiz ise, okullarda öğretmenlerin serbest kıyafetle derslere girmesine ilişkin bir yasa tasarısının hazırlandığın ancak, Elif Kısa'nın suç işlediğini öne sürdü. Filiz, "Eğitim-İş olarak biz bu durumu kabul etmiyoruz. Yapılanın kasıtlı bir davranış olduğunu düşünüyoruz. Bugün buna 'Özgürlük' diyorlar ama bu özgürlükler diğer öğretmen ve vatandaşlara baskı olarak yansıtılıyor" diye konuştu.