Tesettüre Brezilyalı manken

Bir tekstil firmasının ürettiği tesettür mayolarının Florya’daki katalog çekimlerinde Brezilyalı manken Beliza Kruger poz verdi.



Firmanın Genel Müdürü Halil Doğan, tesettür mayolarını giyecek manken bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Kruger bize daha güzel yüzlü ve sıcak geldi. Dünya güzellerini bile denedik, fakat bonemizi takınca inanılmaz değiştiler. Tesettür mayo için yüzlerce manken denedik, iki tane zor bulduk” diye konuştu.



Tesettür mayolarının 2009 yaz koleksiyonu çekimleri Florya’da gerçekleştirildi. Çekimi yapan reklam ajansı, daha sonra photoshop yöntemiyle arka plana tropik bir tatil beldesinden fotoğraflar montajladı.

